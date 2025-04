Bastoni: "L'Inter può arrivare in fondo. Non potevamo essere quelli di Parma"

AFP via Getty Images

L'passa a Monaco, il 2-1 in casa del Bayern avvicina i nerazzurri alle semifinali di Champions League e ora serve difendere il vantaggio nel ritorno di San Siro tra una settimana.Al termine della partita, il difensore dell'Interè intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria.- "Significa tanto. Venivamo da una grande delusione a Parma, non potevamo essere quelli lì. Avevamo grande voglia di rivalsa, sono orgoglioso di tutti i ragazzi. Adesso dobbiamo recuperare e pensare al campionato, poi al ritorno".

- "Un grande segnale, abbiamo grande autostima di noi stessi e sappiamo che possiamo fare grandi cose se giochiamo così. Magari ci sono squadre più forti, ma saremo fastidiosi per tutti".- "Sono una grande squadra, erano 4 anni che non perdevano in casa. Bisognerà soffrire anche al ritorno, ma non vediamo l'ora di scendere in campo".- "Assolutamente sì, sennò non venivamo neanche qua a Monaco".