Un compleanno speciale e particolare al tempo stesso è quello che sta festeggiando Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 dell'Inter compie oggi 21 anni e ha già le idee chiare sul suo futuro così come le ha il club nerazzurro per lui. Non c'è alcuna possibilità che l'ex-Atalanta e Parma lasci l'Inter e, al contrario, è pronto il raddoppio.



RICHIESTO - Non è una notizia il fatto che Bastoni sia richiestissimo sul mercato. La scorsa estate si sono mossi tanti club per averlo in prestito dato il sentore che all'Inter sarebbe stato chiuso dal trio Godin, De Vrij, Skriniar. Poi arrivò la chiamata di Antonio Conte che lo convinse a restare fino a dargli addirittura un posto da titolare scalzando il più quotato Godin. Oggi sia il Barcellona che il Manchester City hanno richiesto informazioni a Marotta e Ausilio sulla possibilità di inserirlo in alcune trattative ricevendo però risposta negativa.



BLINDATO - Bastoni sa bene che l'Inter crede fermamente in lui e che entro fine stagione arriverà anche il rinnovo del suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2023. L'Inter ha già pronto un contratto quinquennale, con nuova scadenza 2025 e ingaggio raddoppiato toccando quota 1 milione annuo arrivando, coi bonus ad essere quasi triplicato. Conte lo vede come difensore del futuro nella sua Inter, ha preteso che Bastoni restasse e lo farà ancora. Lui conferma: "Mi vedo tra 10 anni nell'Inter e con la fascia da capitano al braccio".