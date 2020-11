Parlando al termine della sfida vinta 4-2 in rimonta contro il Torino, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha commentato così la gara a InterTv.



BRUTTA PARTENZA - "Siamo partiti decisamente male, abbiamo spagliato approccio e atteggiamento alla gara. Abbiamo pagato forse gli impegni con le Nazionali, in tanti di noi abbiamo giocato tanto in questo periodo, non è un attenuante però succede".



9 GARE - "Ci sono altre nove partite da qui a Natale che andranno vissute come finali. Proveremo a vincerle tutte".



NAZIONALE - "È stata un po' una sorpresa, dovevo andare inizialmente in U21 e mi sono ritrovato a fare tre partite su tre in Prima Squadra che è il sogno di tutti. Sono contento ma adesso devo concentrarmi sull'Inter".