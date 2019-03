I tifosi della Fiorentina si sono ritrovati in Piazza della Signoria per festeggiare Gabriel Omar Batistuta. Il 'Re Leone' ha festeggiato i 50 anni l'1 febbraio, e adesso in Italia riabbraccia coloro che lo hanno osannato per nove stagioni.



17:50 - La piazza inizia a riempirsi, tanti tifosi sono venuti direttamente dal 'Franchi', dove anche Batistuta, invitato dai Della Valle, ha assistito a Fiorentina-Torino.



18:00 - Capienza massima di 5.900 persone per motivi di sicurezza. Batistuta sarà insieme alla famiglia, arrivata direttamente da Reconquista.



18:15 - L'evento è anche l'occasione per presentare il docufilm che racconterà la vita e la carriera del campione argentino, "El Numero Nueve".