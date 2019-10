Gabriel Batistuta, ex attaccante - tra le altre - di Roma e Fiorentina, ha parlato nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport: "Il mio cuore è a Firenze, non volevo andar via. Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole. Ma quando diedero a Edmundo il permesso di andare in Brasile per il Carnevale si è rotto il rapporto con la dirigenza. Sono stato tradito. Cavolo, io avevo dato le mie caviglie alla Fiorentina e nel momento in cui la squadra aveva bisogno di tutti mandavano un mio compagno in vacanza".



SU CHIESA - "I tifosi rivedono in Federico un altro me e ci può stare il paragone per la sua importanza in questa squadra. Può andare via quando vuole, ha tante richieste. Oppure restare 10 anni e scrivere la storia della Fiorentina. Dipende da lui".



SULLA FIORENTINA - "Mi piace molto. Ribery ha avuto un impatto sulla Serie A incredibile. La squadra fa un bel gioco, ma manca un bomber alla Batistuta. Si crea tanto e si segna poco. Io in dirigenza? Se la Fiorentina ha bisogno io sono qui, sanno dove trovarmi".



SUGLI ATTACCANTI - "Higuain è fortissimo. Nazionale? Non so, davanti abbiamo tanti campioni. C'è Icardi e non capisco perché l'Inter l'abbia mandato via. Martinez è veloce e scaltro, mi piace perché segna e fa segnare. C'è anche Dybala che deve avere più continuità. E non dimentichiamoci di Messi".