Gabriel Omar Batistuta è a Firenze per festeggiare con la città il suo 50esimo compleanno. L'ex attaccante argentino ha dichiarato in conferenza stampa a Palazzo Vecchio: "Ho dato tanto a Firenze e alla Fiorentina, ma la città ha dato molto di più a me. Sono fiorentino, a volte mi allontano per un po', ma ogni volta che torno mi sento a casa. E per questo quando ci sono gesti come la festa per i miei 50 anni mi sorprendo perché mi ritengo già un cittadino di Firenze e questo affetto mi sembra troppo, anche se mi fa molto piacere. Dubito di meritarmi di essere festeggiato in piazza della Signoria, ma nel dubbio mi godo il momento: non so i programmi della festa, voglio rimanere sorpreso".



"Higuain è stato un grande attaccante, rispettato in tutto il mondo. In Argentina è stato trattato male. Ha fatto 200 gol e ne ha sbagliati 3, ma in patria viene ricordato solo per le reti che non ha segnato. Invece è un grande attaccante, uno dei migliori che si è visto negli ultimi anni a livello mondiale".

"Icardi ha un potenziale ancora maggiore, Lautaro Martinez sta venendo fuori bene. E' un grande giocatore, se si mantiene serio e responsabile può fare una grande carriera".