Gabriel Omar Batistuta, storica bandiera della Fiorentina, dopo molti anni ha deciso di operarsi alla caviglia, che tanto gli ha dato problemi nel corso della sua carriera. Dopo l'intervento a Roma negli scorsi giorni, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il bomber di Reconquista ha scelto la sua Firenze per passare i giorni della riabilitazione e della fisioterapia. Batistuta ha in programma di stare più di due settimane nel capoluogo toscano, e chi sa che non riallacci i contatti con la nuova proprietà viola, magari per un posto in Fiorentina.