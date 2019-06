Si è tenuto oggi il primo incontro tra Gabriel Omar Batistuta e il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone. Un incontro durato poco più di un'ora, solamente conoscitivo, niente di più, per sondare il terreno circa un ritorno dell'ex numero 9 e fare delle prime valutazioni. Per il momento non sono state fissate altre date, ma sicuramente ci sarà un nuovo faccia a faccia per capire meglio se lavorare insieme in futuro.



LE SUE INTENZIONI - Le intenzioni di Batigol sono quelli di ricoprire un ruolo importante nella nuova Fiorentina a stelle strisce: non un ruolo alla Totti, insomma, non un ruolo di facciata, ma operativo. Le parti si aggiorneranno, ma il primo contatto conoscitivo non ha portato alla fumata bianca che in molti si aspettavano.