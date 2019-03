L'ex giocatore della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha parlato a margine di "Bati50", evento per festeggiare i cinquanta anni dell'argentino: "Non mi aspettavo una cosa del genere, nonostante Firenze mi ami. Sono venti anni che sono andato via ma l'amore è sempre lì. Non so spiegarvi il bene che mi vogliono a parole. E sinceramente non ne ho. A un certo punto ho sentito la responsabilità di rappresentare Firenze nel mondo. Queste manifestazioni d'affetto mi ripagano ampiamente. Io dirigente? È un desiderio, ma rappresento la Fiorentina nel mondo comunque. So che dietro la mia immagine viene Firenze. Mi piacerebbe farlo ufficialmente".