Come riportato da Marca, Batistuta, parlando all’American Business Forum, ha ammesso di non avere rimpianti: “Spesso il calciatore viene trattato come un prodotto. Quando ero alla Fiorentina, mi hanno cercato il Real Madrid, il Manchester United, il Milan, io però ho sempre scelto la tranquillità di Firenze. Se fossi andato a Madrid avrei segnato più di 200 goal e avrei vinto di più, ma mi sarei annoiato. La stessa cosa sarebbe accaduta al Milan”.