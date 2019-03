Il campione argentino Gabriel Omar Batistuta ha parlato a margine di "Bati50", evento per il cinquantesimo compleanno di Bati: "Lautaro è un grande giocatore, si sta adattando. Mi ricordo che Spalletti mi chiese informazioni. Sono contento che stia dando tanto all'Inter. I carri? Non conosco la situazione, immagino ci siamo problemi nello spogliatoio. I problemi dello spogliatoio dovrebbero rimanere nello spogliatoio. Questo non credo stia accadendo all'Inter. Mia moglie non avrebbe mai messo bocca sul mio lavoro".