Nella sera di ieri l’ex attaccante diè stato ospite di Dazn, dove ha raccontato molti aneddoti della sua esperienza acon qualche frecciatina anche all’attuale patron gigliato Rocco Commisso. Questo un estratto delle sue parole:“Firenze è la mia seconda casa. Ho lasciato l’Argentina a 22 anni e me ne sono andato a 31. Sono arrivato con mia moglie e abbiamo avuto 3 figli. Io l’ho sposata subito, ho capito cosa significa la Fiorentina per i fiorentini, c’è stata subito sintonia, poi è successo quello che è successo. Mi è dispiaciuto tanto non riuscire a vincere lo scudetto, ma non si può avere tutto nella vita”.Qualche parola per l’attuale Fiorentina di: “Vedo una società che ha voglia di fare, ma che ha una mentalità americana e non è stato facile per loro entrare e fare le cose con il loro modo. Hanno trovato ostacoli e difficoltà, hanno venduto un paio di pezzo grossi come Vlahovic e Chiesa e non sono molto d’accordo: se vuoi fare una grande squadra e vuoi vincere questi pezzi li devi tenere, ma hanno buone intenzioni. Quando Commisso è arrivato a Firenze abbiamo parlato: mi aveva detto che aveva già una certa età e aveva voglia di vincere. Lo stanno facendo, magari un po’ più lentamente di come Commisso credeva”.Infine ha concluso parlando di futuro: “Amo l’Italia e non lo dico spesso: ho fatto il corso da allenatore, ma mi vedo più come dirigente. Firenze? Faccio un appello: se qualcuno ha bisogno mi chiami, poi va visto il progetto…”.