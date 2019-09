Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación. pic.twitter.com/ODVX2fwDZh — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 17, 2019

Gabriel Omar, ex attaccante di, è stato operato alla caviglia. Protesi sulla caviglia sinistra per Batigol, come annunciato dal Re Leone su Twitter.