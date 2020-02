Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil. #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

pungecon un tweet. Complimentandosi con il portoghese, l'ex bomber argentino non manca anche di: "". Ricordiamo che ieri, segnando contro la Spal, il numero 7 della Juventus ha raggiunto Batistuta e Fabio Quagliarella a quota. Il 'problema', sottolinea Batigol, è che Ronaldo lo ha fatto riposandosi nella scorsa giornata, quando non figurava fra i convocati del match vinto dalla Juve contro il Brescia. Record con.. pit stop dunque per Ronaldo. E all'ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter non va giù.