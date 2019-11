Continua a sollevare polemiche l'utilizzo del VAR nel campionato italiano e anche la partita di questo pomeriggio tra Atalanta e Juventus non fa eccezione. Tra i più polemici per le decisioni prese in campo da Rocchi e dai suoi assistenti c'è l'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter Gabriel Omar Batistuta, che si è sfogato attraverso il suo profilo Twitter: “Sto vedendo Atalanta-Juventus: l'uso della VAR è noioso ma anche ridicolo: troppa discrezione dell'arbitro e troppe cose da migliorare”.



Nel mirino dell'ex attaccante argentino c'è soprattutto la decisione di non concedere un secondo calcio di rigore all'Atalanta per il tocco col braccio largo di Emre Can.





Mirando #AtalantaJuventus

El uso actual del Var aparte de aburrido me parece ridículo.

Todavía mucha discreción del árbitro.

Demasiadas cosas por mejorar #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) November 23, 2019