È sbarcato nella sua Firenze con un volo da Francoforte Gabriel Omar Batistuta, intercettato dai nostri microfoni all'uscita del terminal di Peretola: "Sono felice quando vengo qui, se incontrerò Simeone lo saluterò. Gol di Pezzella in Nazionale? Contento per lui. Record mancato da Piatek? È fatto per essere battuto. Roma? Una sconfitta non cambia niente, capita".