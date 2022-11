Quest’oggi l’ex attaccante diha rilasciato una lunga intervista ad Olè poco prima dell’esordio della nazionale argentina ai Mondiali di. Questi i temi trattati da Re Leone:"Spero si ricordino di me come uno che ha dato tutto. Messi vorrà di più dopo aver vinto la Coppa America.Non ce ne sono più di grandi come eravamo prima, sono un po' diversi. Amo, mi piace molto. Sono due attaccanti affermati. Tra i top del mondo scelgo Benzema, sa fare tutto ciò che serve. Se devo scegliere un migliore tra tutti, dico lui, senza guardare i numeri".Ha poi ricordato il fatto che sia il miglior marcatore argentino al mondiale con 10 reti: "Spero che Messi riesca a passarmi. Lo vedo bene come capitano, immagino sia sempre lo stesso ma mostra ciò che la gente vuole vedere. È ridicolo pensare che non abbia fiducia, ha fatto ottomila gol ovunque. Se credete che gli pesi la maglia dell'Argentina è una sciocchezza. Non pesa, è che l'Argentina non gli ha offerto le giuste garanzie. Non puoi condannare qualcuno perché non vince un Mondiale, perdere in un torneo così è molto facile.Sì. Ho giocato con grandi calciatori e mi sarebbe piaciuto farlo anche con Messi, in Nazionale.No, esistono un sacco di miti sui calciatori. Mai mi è venuto in mente di perdere una partita o che un compagno di squadra volesse farlo. Un atleta odia perdere".Ha poi parlato dell’assenza di: "Giocano da tutto l'anno... Ricordo che al Mondiale del 2002 arrivammo tutti stanchi in Corea.Ve lo dice uno che giocava con le caviglie rotte. Non è che loro non si siano presi cura di loro stessi, hanno semplicemente fatto ciò per cui sono pagati. Giocare".Ha poi concluso parlando delle sue condizioni fisiche: Sto molto bene, la verità è molto buona: ciò che ho fatto ha dato i suoi frutti. Sono riuscito a riprendermi, sto bene grazie a Dio. Ho aspettato tanto, dieci anni o più, ho avuto tante difficoltà nel camminare, un dolore che mi ha causato tanti problemi. Ora mi sto divertendo. Quando me lo chiedono quasi non voglio parlarne perché non so spiegare quanto mi abbia fatto male. Faceva male tutto il tempo. Terribile. È finita e non voglio ricordare quel momento”.