Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha parlato al Corriere dello Sport: "Fiorentina? Non avrei voluto andare via. Volevo vincere lo Scudetto sotto la Fiesole, ma quando diedero a Edmundo il permesso di andare in Brasile per il Carnevale si è rotto il rapporto con la dirigenza. Sono stato tradito. Cavolo, io avevo dato le mie caviglie alla Fiorentina e nel momento in cui la squadra aveva bisogno di tutti mandavano un mio compagno in vacanza".



SU CHIESA - "Può andare via quando vuole, ha tante richieste, oppure restare 10 anni e scrivere la storia della Fiorentina. Dipende da lui".