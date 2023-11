il Milan batte il Paris-Saint Germain e torna in corsa per gli ottavi di Champions.È il portoghese a rimettere il Milan sulla cartina d’Europa. PSG in vantaggio, lui lo rimonta da solo. Prendersela ancora con lui sarà dura per tutti.strappa il pallone agli avversari nella metà campo del Milan, riparte inseguito da 3 giocatori, libera al tiro Giroud e poi è il più lesto, peraltro in rovesciata, ad arrivare sulla respinta di Donnarumma.(Musah più Reijnders)a tutto campo su Ugarte, anima del gioco parigino. La mossa funziona: Leao ha i suoi spazi, Pulisic anche, solo che a differenza del portoghese sbaglia tutto il possibile.un colpo per uno, i gol, la traversa di Dembelé, le parate di Maignan su Mbappé, ma anche gli errori di Loftus-Cheek e Musah, il tuffo di Donnarumma sulla punizione dal limite di Tomori. Il Milan tiene testa a una squadra che solo 2 settimane fa l’aveva umiliato.ma ha sulla coscienza il gol di Skriniar (che marcava a uomo sull’angolo, ma lo perde nel momento in cui Marquinos spizza il pallone sul primo palo) e prima ancora e ancora più grave la prima palla-gol della partita, costruita manco a dirlo da Leao, che lui di piatto destro spreca invece alto e malissimo.e volo manco a dirlo sulla testa di Skriniar, un gol col sapore del derby, che esalta la bolgia di San Siro, già surriscaldata di suo per gl’insulti costanti a “dollarumma”.Così Luis Enrique resta in partita fino in fondo, cambiando uomini e atteggiamento, diventando padrone di campo e pallone, ma creando molto meno pericoli di quanto si potesse pensare. La strada per l’Europa resta in salita, ma almeno è tornata a essere qualcosa in più di un sogno.@GianniVisnadi