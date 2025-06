Getty Images

Baturina e non solo: Como su Ezzalzouli del Betis

Cristian Giudici

11 minuti fa



Il Como continua a muoversi sul mercato dei trequartisti. In attesa di una risposta dal Real Madrid per l'argentino Nico Paz (classe 2004), il club lombardo sta regalando all'allenatore spagnolo Cesc Fabregas il croato Martin Baturina (classe 2003), in arrivo dalla Dinamo Zagabria per 18 milioni di euro più altri 7 milioni di bonus.



E non finisce qui. Infatti, dopo il no dello spagnolo Yeremay Hernandez del Deportivo La Coruna (seguito da Juventus e Napoli), secondo la Gazzetta dello Sport, il Como ha messo gli occhi su un altro esterno d'attacco che gioca in Spagna: il marocchino Abde Ezzalzouli (classe 2001 ex Barcellona), in goal nelle ultime tre gare di Conference League contro Fiorentina e Chelsea.