Il Bayer Leverkusen sta disputando un campionato nettamente al di sopra delle aspettative, grazie anche al grande lavoro che sta svolgendo mister Xabi Alonso. Al momento, infatti, il club tedesco occupa il primo posto della classifica davanti al Bayern Monaco. Il futuro del tecnico è ancora da stabilire e, nonostante la stampa spagnola parla di un possibile approdo sulla panchina del Real Madrid, il direttore generale del club tedesco, Fernando Carro, ha parlato a Soccerex della situazione:



LE PAROLE - "Xabi non ha bisogno di una clausola che gli permetta di firmare per Real Madrid, Liverpool o Bayern. Abbiamo un rapporto molto buono e lui sa che siamo un club serio. Non obbligheremo nessuno a restare se lui non vuole restare, noi vogliamo che resti".