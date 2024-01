Bayer Leverkusen attivissimo: punta un altro attaccante

Come riporta The Sun il Bayer Leverkusen sta cercando di portare in Germania Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, per l’attaccante francese sarebbe un ritorno in Bundesliga, dal momento che dal 2018 al 2021 ha vestito la maglia del Magonza, con cui ha realizzato 24 gol in 67 presenze.



I DETTAGLI - Visto l’infortunio di Victor Boniface che lo terrà ai box fino ad aprile, il Bayer si sta muovendo sul mercato per tamponare la situazione in vista del ritorno del suo calciatore più prolifico. Dopo aver preso Borja Iglesias dal Betis in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione, i tedeschi sarebbero interessati anche ad acquistare Mateta. Gli Eagles per lasciare partire il calciatore chiedono circa 20 milioni di sterline e vorrebbero trovare prima il sostituto, che potrebbe essere Iliman Ndiaye del Marsiglia, la pista però rimane fredda al momento visto che il calciatore sta disputando la Coppa D’Africa con il Senegal. L’attaccante francese classe 1997 del Crystal Palace, che ha disputato fin qui 18 partite in Premier League segnando 2 gol e fornendo 4 assist, ha un contratto in scadenza nel 2026.