Brutta tegola per il. L'attaccante nigerianoha riportato un brutto infortunio nel ritiro della Nigeria mentre stava preparando l'inizio della Coppa d'Africa.Il club tedesco, con cui ha all'attivo in stagione 16 gol e 8 assist in 23 partite, ha diramato unche non sono positive. Il centravanti ha infatti riportato una lesione muscolo-tendinea nella zona dell'adduttore destro che richiede un intervento chirurgico. Il rientro in squadra è previsto fra 3 mesi ad inizio aprile.Victor Boniface si è infortunato durante la preparazione alla AFCON2023 riportando una lesione muscolo-tendinea della zona dell'adduttore destro. Il nazionale nigeriano verrà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e dovrebbe tornare in squadra con il Bayer Leverkusen all'inizio di aprile.