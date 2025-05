Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

33esima e penultima giornata di Bundesliga: il big match è tra il, appena detronizzato dal Bayern Monaco dopo la vittoria del 2023/24, e il. Partita fondamentale soprattutto per i gialloneri, dato che le aspirine hanno staccato il pass per la partecipazione alla prossima Champions League mentre il BVB ha bisogno di superare il Friburgo al quarto posto per non doversi accontentare dell'Europa League.

Partita : Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

: Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund Data : domenica 11 maggio 2025

: domenica 11 maggio 2025 Orario : 15.30

: 15.30 Canale tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Sky Go, NOW

: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Adli; Schick. All. Xabi Alonso.: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Svensson, Gross, Nmecha, Ryerson; Bynoe-Gittens, Brandt; Guirassy. All. Kovac.- La sfida tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Sarà inoltre possibile vedere la gara in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.

- Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito. L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.