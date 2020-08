Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Inter, l'allenatore del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha parlato così in conferenza: "Non sarà una partita semplice, loro sono una buona squadra e hanno molti giocatori esperti e di alto livello. Anche noi abbiamo fatto molta esperienza, per questo ho fiducia sul fatto che sarà una bella partita. Chi sostituirà Aranguiz (squalificato, ndr)? Non vi dirò con chi giocheremo domani, ma sicuramente scenderemo in campo in undici. Bellarabi ricomincerà ad allenarsi con la squadra, poi vedremo".



UN'ALTRA ITALIANA - Dopo aver affrontato la Juventus in Champions League quindi i tedeschi si ritroveranno di nuovo contro un'italiana. Il cammino europeo del Bayer era iniziano nel girone D di Champions, chiuso al terzo posto dietro a Juve e Atletico Madrid; in Europa League hanno eliminato prima il Porto e poi i Rangers, vincendo sia all'andata che al ritorno. Occhio a Kai Havertz, gioiellino e capocannoniere della squadra, che ha segnato in tutte le ultime quattro partite del Leverkusen in Europa League.