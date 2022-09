Nel match tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, vinto dai tedeschi, in tanti erano in Germania per vedere i progressi di Moussa Diaby. Secondo i media inglesi, molti osservatori della Premier League erano arrivati proprio per l'ex Crotone. E, tra le altre, le squadre più interessate al giocatore sembrerebbero essere Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City e Newcastle