Bayer Leverkusen, colpo Iglesias: sostituisce l'infortunato Boniface

Il Bayer Leverkusen non ha alcuna intenzione di fermarsi. La squadra di Xabi Alonso è ancora imbattuta in campionato e guida la classifica della Bundesliga con 48 punti, +7 sul Bayern Monaco secondo (con una partita in meno, questa sera in campo contro l'Union Berlino). Tra i segreti delle Aspirine lo straordinario rendimento in fase realizzativa, 50 i gol realizzati a fronte dei 14 concessi nelle prime 18 giornate.



BONIFACE ANCORA KO - Tante bocche di fuoco, la più prolifica indubbiamente Victor Boniface. Sono 16 i gol complessivi (10 solo in Bundesliga) realizzati dall'attaccante nigeriano classe 2000, un quinto dei gol del Leverkusen in campionato. Proprio per questo l'infortunio muscolare agli adduttori patito da Boniface, che lo ha costretto anche a saltare la Coppa d'Africa e lo terrà ai box fino ad aprile, è un problema che Xabi Alonso e la società non hanno voluto sottovalutare.



COLPO IGLESIAS - Per questo, nonostante la presenza in rosa di alternative di lusso come Patrik Schick e Adam Hlozek, la dirigenza è tornata sul mercato e ha regalato al tecnico un rinforzo d'esperienza per coprire il reparto. Come riferito dalla stampa tedesca, è fatta per Borja Iglesias: l'attaccante classe '93 arriva dal Betis in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.



LA STAGIONE DI IGLESIAS - Una prima parte di stagione complicato per Iglesias a Siviglia: 18 presenze complessive finora (11 in Liga), ma solo 10 dal primo minuto (4 in campionato) e per 12 volte non è invece stato della partita. Un solo gol realizzato nel 2023/24, contro l'Aris Limassol nei gironi di Europa League, proverà a sbloccarsi nella nuova avventura al Bayer Leverkusen.