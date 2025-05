Getty Images

Xabi Alonso ha comunicato l'addio al Bayer Leverkusen: sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Il tecnico, però, non dovrebbe essere l'unico a lasciare i rossoneri. Andrà via Jonathan Tah, che saluterà a parametro zero a fine stagione, e potrebbe partire anche Florian Wirtz: entrambi con destinazione Bayern Monaco.

100 MILIONI - Secondo quanto riporta la Bild, il Bayern Monaco avrebbe già un accordo con Wirtz. Il talento classe 2003 ha un contratto fino al 2027 con le aspirine, ma i bavaresi lo hanno messo nel mirino e sono pronti a offrire fino a 100 milioni per averlo in estate. Il calciatore, inoltre, potrebbe anche aspettare il Bayern fino al 2026, quando mancherà un solo anno alla scadenza del contratto, in caso di mancato accordo tra le due società.

TAH - Il Bayern Monaco, però, non si fermerebbe a Wirtz. Da quanto riporta Sky Sport DE, infatti, sarebbero ripresi i contatti con Tah, che potrebbe così sostituire Eric Dier, che passerà al Monaco a fine stagione. Sul calciatore c'è anche il Barcellona, che a dicembre era molto vicino a un'intesa. Prima, però, delle permanenze di Eric Garcia e Araujo, che hanno modificato i piani del club e così il giocatore sarebbe, ora, il primo obiettivo in difesa del Bayern Monaco.

TRIPLO ADDIO - I tifosi del Leverkusen, al termine di una stagione in cui non sono riusciti a rivivere la gioia dell'anno scorso, chiuso con la prima Bundesliga della storia, rischiano di perdere tre pedine importanti, due delle quali possono andare al Bayern Monaco. La squadra che ha vinto il campionato e che li ha eliminati dagli ottavi di Champions League.