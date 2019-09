Il portiere del Bayer Leverkusen Lukasz Hradecky, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con la Juventus: "Dobbiamo superare la delusione di Mosca, sappiamo di poterlo fare e di ripartire da una prestazione importante. Come si ferma Cristiano Ronaldo? Non si può fermare, è un giocatore di livello assoluto: dovremo restare compatti dietro, senza lasciare spazi, oltre a lui ci sono molti altri giocatori pericolosi nella Juve. Dovremo concedere il meno possibile e anche io dovrò fare del mio meglio. Sconfitta? Non ci voglio pensare, vogliamo fare punti a Torino, anche per chi è venuto qui e che voglio ringraziare".