Quante volte abbiamo ironizzato su quegli allenatori che giustificano cattivi risultati con la pioggia o altre motivazioni poco attendibili legate ai più disparati fattori ambientali, veri o presunti. A volte però può capitare che le condizioni atmosferiche siano così estreme da entrare realmente a gamba tesa sullo svolgimento tecnico del gioco.



Lo ha imparato a proprie spese l'Hannover oggi in Bundesliga, nell'incontro casalingo contro il Bayer Leverkusen. Al 33', sul risultato di 0-2 per le Aspirine (doppio Volland) l'Hannover ha avuto l'occasione di riaprire la gara con Haraguchi, ma dove non sono arrivati difensori e portiere del Bayer Leverkusen, è arrivata... la neve, che ha bloccato il pallone a pochi centimetri dalla linea di porta.



Evidentemente lo strato nevoso depositatosi sul terreno della HDI-Arena si era accresciuto un po' troppo col passare del tempo e il proseguire del match, tanto che l'arbitro ha sospeso la partita pochi minuti dopo. Giusto il tempo di rendere visibili quantomeno le linee del campo. Dopodiché, le squadre hanno ripreso a giocare.