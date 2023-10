Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso continua a stupire l'Europa e su Palacios, centrocampista delle aspirine, classe '98 che ha rinnovato il suo contratto con il Bayer fino al 2028 solo un mese fa, sarebbero piombati il Newcastle, alla caccia di un sostituto di Tonali, ma anche l'Aston Villa e il Manchester City, pronti già in gennaio a sferrare propri assalti per il giocatore, come riporta la stampa inglese.