Florian Wirtz, trequartista classe 2003 del Bayer Leverkusen, continua ad essere un obiettivo concreto di Liverpool e Manchester City, con il Bayern Monaco pronto a inserirsi. Tuttavia, come riporta 90min, un trasferimento a gennaio appare impossibile, perché il giocatore vuole continuare a giocare con continuità per non perdere il posto in nazionale e giocare l'Europeo in casa nell'estate 2024.