DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il match tra Bayer Leverkusen e Milan è in programma alle 21:00 di martedì 1 ottobre alla Bay Arena di Leverkusen. Diretta tv via satellite su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l'app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.