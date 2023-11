L'ottima partenza in Bundesliga del Bayer Leverkusen non può che mettere in evidenza i gioielli della formazione di Xabi Alonso. Tra questi spicca Florian Wirtz, trequartista tedesco classe 2003 che nelle prime 17 partite stagionali ha già messo a segno 6 gol e 10 assist. Per lui, come riporta Sport, sono molti gli estimatori in Spagna. In particolare sono attente Real Madrid e Barcellona che tengono d'occhio il talento tedesco in vista delle prossime sessioni di mercato. Occhio anche al Liverpool che da tempo è interessato al giocatore.