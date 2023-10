Spuntano nuovi dettagli sul contratto di Xabi Alonso come tecnico del Bayer Leverkusen. Secondo la Bild, all'interno dell'accordo è presente una clausola che gli permetterebbe di liberarsi in estate per andare ad allenare una qualsiasi sua ex squadra (da calciatore), quindi Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid. Si infittiscono i rumors che lo vogliono come successore di Ancelotti sulla panchina dei Blancos.