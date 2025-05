Bayer Leverkusen, ten Hag ha detto sì: cosa manca per chiudere

Getty Images

Dopo l'addio di Xabi Alonso, che allenerà il Real Madrid a partire dal Mondiale per Club, il Bayer Leverkusen avrebbe scelto il nuovo tecnico: Erik ten Hag. L'olandese sarebbe così pronto, così, a rilanciarsi dopo i due anni e mezzo deludenti al Manchester United in cui, comunque, è riuscito a vincere una Coppa di Lega e una FA Cup.

ACCORDO - Come riporta Fabrizio Romano, ten Hag ha detto sì all'offerta del Bayer Leverkusen. Nonostante l'ok, si aspetta ora la conferma definitiva del club tedesco che ha parlato con diversi candidati, anche se l'accordo sembra ormai in dirittura d'arrivo. Non c'è ancora la fumata bianca, ma tutti gli indizi convergono verso l'ex Manchester United e Ajax.

FABREGAS E ROMA- In passato si era parlato con insistenza della possibilità che il post Xabi Alonso potesse essere Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo, invece, dovrebbe rimanere ancora al Como dopo l'ottimo decimo posto alla prima stagione in Serie A. Erik ten Hag era stato ospite della Roma per la partita con la Juventus, ma non c'è mai stato un dialogo per portarlo sulla panchina giallorossa. L'ex Manchester United era nella capitale per vedere una partita tra due squadre importanti come nuovo step di un percorso di aggiornamento dopo l'addio ai red devils.