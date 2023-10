Il Bayer Leverkusen si assicura il suo gioiellino, classe 2000, Jeremie Frimpong fino al 2028.



IN ESTATE - Dopo le sirene estive inglesi da parte del Manchester United, che ha mostrato forte interesse nella scorsa finestra di calciomercato, è arrivato il tanto atteso prolungamento di contratto per il terzino olandese.



LE PAROLE - “Sono successe molte cose da quando sono entrato in Bayer04, abbiamo vissuto grandi esperienze e continuato a migliorare come squadra. È un onore far parte dei Werkself”.