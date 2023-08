Xabi Alonso rimane in Germania. Lo fa sapere il Bayer Leverkusen, che ha comunicato il rinnovo biennale del tecnico iberico: "Il Bayer 04 Leverkusen ha concordato un prolungamento di due anni del contratto con l'allenatore Xabi Alonso. Il nuovo accordo dello spagnolo scade il 30 giugno 2026. Alonso ha preso in mano la squadra lo scorso ottobre e l'ha portata alle semifinali di UEFA Europa League e al sesto posto in Bundesliga".