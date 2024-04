Bayer Leverkusen-West Ham, le formazioni ufficiali: c'è Schick, ok Paquetà e Kudus

si affrontano alle 21 alla BayArena di Leverkusen nell'andata dei quarti di finale di, il ritorno in Inghilterra è in programma giovedì 18 maggio sempre alle 21.I tedeschi nel turno precedente hanno superato non senza fatica il Qarabag, con una doppia clamorosa rimonta; gli inglesi, invece, hanno eliminato il Friburgo grazie alla vittoria per 5-0 nella gara di ritorno, che ha cancellato la sconfitta per 1-0 dell'andata in Germania.Xabi Alonso si affida a Schick dal 1' con Boniface che ai accomoda in panchina assieme a Borja Iglesias. David Moyes risponde con Kudus e Paquetà a supporto di Antonio.

: Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba, Grimaldo; Xhaka, Palacios, Frimpong, Wirtz, Adli; Schick. All. Xabi Alonso.: Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Cresswell; Ward-Prowse, Soucek, Emerson; Kudus, Antonio, Paquetà. All. Moyes.