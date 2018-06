Al Bayern Monaco stanno già lavorando per sostituire Robert Lewandoski. Secondo quanto riportato dalla Bild, il nome in cima alla lista della società bavarese è quello di Timo Werner, classe '96 del RB Lipsia. L'attaccante, che sarà impegnato in Russia con la Die Mannschaft, ha segnato 21 gol in 45 presenze con il suo club, ed è pronto ad ereditare la maglia numero 9 del polacco, che ha confermato di volere lasciare la Baviera.