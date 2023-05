Da Tirana a Leverkusen, rieccolo Rui Prodigio. Tre interventi in 20 minuti su Demirbay. Il terzo è fenomenaleBravo a rompere la linea quando c’è da azzannare palloni insanguinati. Strepitoso sul tap in di Rui Patricio.Dirige una difesa che deve mantenere un clean sheet di platino. Primo tempo con qualche sofferenza, poi riprende il controllo e porta il vessilloRoger gioca col cronometro cercando di concedergli il meno possibile e provando ad alzare un po’ la linea. Essenziale di testaIl turco non tradisce e aiuta Mancini in una fascia blindata nel primo tempo. Resiste finché può. (78’ Smalling 6,5: assicurazione sulla vita): Eroico all’andata, ma lo è ancora di più al ritorno. Mette il turbo ed è l’unico a tenere testa sulla corsa coi tedeschi. Laurea al sacrificio, alla diligenza, all’onoreLa calma dei forti, la virtù dei leader. Quando la Roma va in sofferenza si affida al serbo. E’ l’uomo che dà equilibrio a tutta la manovra e che smista quei palloni che scottano troppo anche in fase difensivaTiene bassi gli alettoni e dopo qualche minuto sente i primi dolori. (34’pt Zalewski 6,5: Ci mette maggiore astuzia soprattutto quando c’è da guadagnare tempo ma quando Frimpong accelera non accorcia come dovrebbe)E’ il più lucido, il più concentrato. Anche nella ripresa non si tira indietro andando oltre il dolore, oltre la fatica, oltre il peso di una finale alle porte. La sua seconda da capitano.: Nel primo tempo non tiene quelle palle alte utilissime per perdere tempo e prendere campo. Meglio nella ripresa quando si sacrifica soprattutto in fase di ripiego mettendo tutto quello che haDeve tenere bassa la linea dei tre tedesca impegnando di fisico Tah. Ci riesce poco nella prima mezz’ora. Mourinho gli urla di metterci il corpo, e da quel momento prende metri preziosi. (1’st Wijnaldum 6,5: deve fare il play di rugby: palla dietro e palloni da ammorbidire)Josè fa la storia della Roma. Deve dosare e centellinare. Deve soffrire. Offre al Bayer qualche occasione ma era fisiologico. Nella ripresa tira fuori il fritto da tutti. E’ la sua sesta finale.Hradecky 6Tapsoba 6,5Hincapié 6Tah 7 (86’ Azhil sv)Frimpong 6Bakker 5 (73’ Adli 5,5)Palacios 5,5 (80’ Hzolek sv)Demirbay 6,5Wirtz 6Diaby 5,5Azmoun 5,5Alonso 6