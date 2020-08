Kevin Volland, attaccante del Bayer Leverkusen, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sui Rangers in Europa League, che ha permesso alle Aspirine di entrare ai quarti, dove affronterà l'Inter: "Loro sono una squadra molto forte, ma penso che avremo le nostre possibilità. Con la nostra qualità mostrata in campo, il nostro stile basato sul possesso, i contropiedi... Quindi penso realmente che la squadra abbia delle chance di passare al prossimo turno. I nostri avversari sono forti, ripeto. Ma pure noi non siamo una brutta squadra e penso che abbiamo tutte le qualità per battere l'Inter e andare avanti".