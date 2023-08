Il Bayern Monaco non è mai stato così vicino ad. Dopo un corteggiamento durato quasi due anni, il club tedesco ha fatto uno scatto per l'attaccante del Tottenham e potrebbe essere quello decisivo. La prima testata a raccontare dell'accelerata del Bayern è stata il The Athletic, secondo il quale- Un affare tra i 100 e i 120 milioni di euro per il cartellino più un ricco ingaggio al giocatore, che nelle prossime ore deve dare una risposta al Bayern.. Una trattativa lunga, complicata, ma che ora sembra essere quasi arrivata al traguardo: la deadline entro la quale Kane deve dare una risposta è fissata per domenica, giorno del debutto del Tottenham in Premier League (contro il Brentford);, secondo la stampa inglese rimarrà un altro anno a Londra. L'idea del club è quella di avere certezze sul futuro di Kane prima dell'inizio del campionato, sia se dovesse rimanere sia in caso di cessione.- Il Tottenham ha già iniziato da tempo a sondare diversi profili come eventuali sostituti del capitano. Tra i nomi che piacciono di più c'è quello diIl classe '92 ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma la sensazione dei nerazzurri è che quella cifra potrebbe essere anche leggermente abbassata, ma il grande ostacolo ora è rappresentato dalla concorrenza degli Spurs, pronti a fare un investimento importante per il dopo Kane. Soprattutto se dovesse incassare più di 100 milioni dal Bayern.