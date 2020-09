Accostato a inizio estate sia all'Inter che alla Juventus il difensore del Bayern Monaco, David Alaba ha parlato ai microfoni di Sport Bild del suo futuro dopo le parole di Uli Hoeness che avevano fatto calare il gelo sulla trattativa per il suo rinnovo.



In scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e bel lontano dal trovare un accordo per il prolungamento, Alaba rischia di potersi liberare presto a parametro zero sebbene alla Bild abbia ribadito: "Spero che si possa trovare una soluzione a questa situazione il più in fretta possibile".