Nuovo infortunio, stessa caviglia. La stagione di Kingsley Coman, rischia di essere già a rischio dopo l'ennesimo stop subito all'esordio in Bundesliga contro l'Hoffenheim. Il talentuoso 22enne francese ha infatti lasciato in lacrime il campo al 44esimo dopo un intervento in scivolata subito da Nico Schulz. L'entrata, dura a centro area ha colpito la caviglia già infortunata l'anno scorso e che aveva costretto Coman allo stop fin dal mese di febbraio facendogli anche saltare il Mondiale di Russia.

L'INFORTUNIO - È uscito zoppicando e sorretto dallo staff sanitario del Bayern senza neanche poggiare il piede. Come confermato dal club bavarese nel post-partita, Coman ha subito una lesione al legamento sindesmotico, un legamento particolare della parte alta della caviglia, che collega la caviglia a tibia e perone e che tiene legate le due ossa. Per lui c'è il rischio operazione e nel caso, dopo solo 7 mesi dal precedente stop, la sua nuova stagione potrebbe già essere a rischio.





Kingsley Coman has suffered a syndesmosis ligament tear in his left ankle and will be out for several weeks.



Wishing you the speediest of recoveries, Kingsley! pic.twitter.com/649TH4tO3H