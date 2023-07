Bayern e Tottenham non hanno ancora trovato un accordo per il trasferimento di Harry Kane alla corte del club bavarese. I rappresentanti di entrambi i club si sono incontrati in giornata a Londra e le trattative sono destinate a proseguire nei prossimi giorni, visto che la distanza fra domanda e offerta è di oltre 20 milioni di euro, secondo quanto riportato dalla stampa estera.