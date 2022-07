Pur sapendo le difficoltà che ci possono essere quando un giocatore ha sostanzialmente scelto. E De Ligt ha già scelto tre volte. Prima di non rinnovare il contratto. Poi di voler lasciare la Juve. Infine di accettare il progetto del Bayern Monaco. Una decisione, quest'ultima, che ha dato forza al club bavarese nonostante i tentativi del Chelsea, vicino alla resa. La svolta, forse decisiva, è andata in scena proprio mercoledì, ancora una volta a Milano: prima ancora di incontrare Fali Ramadani e Claudio Vigorelli, infatti, Federico Cherubini aveva ospitato Brazzo Salihamidzic, ex giocatore della Juve e soprattutto ds del Bayern Monaco.L'arrivo a Torino di Rafaela Pimenta in occasione del ritorno di Paul Pogba potrà servire per completare un'operazione che a questo punto sembra entrata sul rettilineo finale.Per il momento il giocatore figura ancora tra i convocati per il raduno di domenica, non ci saranno colpi di teatro pure se dovesse alla fine presentarsi nel caso in cui non ci fossero i tempi tecnici per completare l'operazione.