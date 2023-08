Il Bayern Monaco spinge per l'acquisto del nuovo portiere che andrà a raccogliere l'eredità di Yann Sommer, passato all'Inter. Il nome in prima fila rimane quello di Daniel Peretz del Maccabi Tel Aviv. Secondo quanto riportano in Israele, il club bavarese ha presentato un'offerta da 5.5 milioni per il portiere. Attesa a breve una risposta definitiva.