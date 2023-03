Ribaltone in casa, con il club che ha deciso di esonerare Julian Nagelsmann e di affidarsi a Thomas Tuchel , esterno dei bavaresi, ha commentato la vicenda dopo la vittoria - e il gol - con il Portogallo contro il Liechtenstein nelle qualificazioni a Euro 2024: "L'ho scoperto ora, so che non troverò Nagelsmann al mio ritorno a Monaco. Ci tengo a ringraziarlo.".