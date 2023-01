Il nuovo acquisto del Bayern Monaco, Joao Cancelo, ha rilasciato le prime parole al canale ufficiale del club: "Ho cercato questo cambiamento solo per via dello scarso minutaggio che ho avuto nelle ultime settimane. Non ha niente a che fare col rapporto che ho con Guardiola. Volevo giocare di più, andare in un grande club come il Bayern e partire per una nuova avventura. Sono molto felice di essere qui".